Sony 原本預定在美國 PDT 時間 6 月 4 日發表 PlayStation 5(PS5)第一波的遊戲陣容，隨後因為聲援佛洛伊德案而延後，但未公布改期時間。如今，Sony 已正式確認活動改到台灣時間 6 月 12 日凌晨 4 點，邀請粉絲一同直擊首波 PS5 遊戲陣容。

Sony 透過 PlayStation 官方部落格宣布，將於 6 月 12 日凌晨 4 點舉辦的線上發表會，將能讓粉絲提前一睹 PlayStation 5 於購物季發售後可體驗的遊戲。這些來自各大工作室的作品，都是業界頂尖遊戲。SIET (索尼互動娛樂)執行長 Jim Ryan 指出，本次發表會預計超過 1 小時，由於直播節目中將會有不少酷炫的音效，可能很難透過筆電或是手機完整體驗，建議粉絲可以戴上耳機一同欣賞！

Sony 與微軟今年都計畫推出新一代遊戲主機。為了更妥善的規劃市場戰略，《VentureBeat》報導他們的消息來源指出，微軟預計在 6 月第二周舉行的 Xboxing Day 將延期，為的是讓 Sony 先出招，微軟再回應。對此，Xbox 遊戲行銷部門總經理 Aaron Greenberg 特別透過 Twitter 轉發相關新聞並進行駁斥，指出微軟並沒有延遲任何活動，且按照規劃預計在 7 月舉行下一場線上活動，且團隊都在緊鑼密鼓地準備中。

(科技)