華碩(2357)今股東會，由董事長施崇棠主持，施崇棠表示，展望2020年，由年初迄今因新型肺炎疫情的影響，勢將大幅降低上半年的商業消費及供應鏈產出，雖有短期衝擊，但華碩的營運基礎穩固，人才及財務資源充裕，仍將維持對營運成長及品牌價值的長期承諾。對應數位世代的產業趨勢及用戶需求，華碩將開拓新事業市場及新用戶區隔，積極布局AloT、電競、商用等領域，透過長期的價值創造及累積，共同成為華碩品牌的重要基柱。施崇棠也強調，華碩是品牌公司，未來不管是進化式或革命式創新，研發絕對不會停。

華碩的主要股東中，其中新制勞退基金持股2.6%，而勞保基金持股2.12%。顯見，華碩穩定的配息和營運績效受到肯定。

小股東今天關注首季的匯損，華碩財務長李長榮表示，今年初因肺炎因素造成新興市場匯價波動大，形成較大的匯損，但若把時間拉長，過去3年或是過去5年，華碩在匯率的操作上是穩定的。

李長榮也表示，首季有訂單遞延，使第二季出現追單效果，2Q營收趨勢向上成長。

2019年華碩集團合併營收為新台幣3513億元，較2018年略減1%，集團稅後淨利為130億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為121億元，較2018年增加187%，每股稅後盈餘為16.3元。在品牌營運部分，2019年華碩品牌合併營收為新台幣3325億元，較2018年減少6%，品牌營業利益為72億元，較2018年增加161%。2019年上半年因重要零組件供需失衡、虛擬貨幣需求劇烈波動，及推動營運單位的基礎轉型，致營運獲利較低。2019年下半年在有效執行產品創新、營運面管理強化、設置長期品牌價值指標等策略後，品牌營收已回復年度正成長趨勢，雖各季度之間獲利仍有波動，整體獲利已朝正向發展。

(時報資訊)