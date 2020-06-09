隨著疫情和緩，投資人關注經濟復甦前景，激勵美股再漲逾4百點，分析師指出，在後疫情時代，市場會將眼光放到雲端解決方案以及提供消費者服務的公司，其中，「蘋果」以及「微軟」可望搭上這股潮流，持續引領股價上漲。

巴隆周刊報導，Wedbush分析師Daniel Ives指出，科技股的復甦有兩個階段，在第一階段，市場會關注雲端解決方案的企業，像是微軟、亞馬遜、字母；其次則是提供消費者服務的公司，例如蘋果、網飛，抑或是網路安全供應商、與擁有遠端工作技術的企業。

Daniel Ives認為，上階段基本已經結束，緊接著進入第二階段，並將引領經濟復甦，他提到，企業的獲利展望將會提高，加上投資者在追逐增長時，會更加適應市場風險，科技股將持續反彈。

Ives表示，在這個階段中，投資者最好擁抱一些大型科技股，包括蘋果及微軟。其中，蘋果方面，服務部門已經成為該公司不可輕視的營收來源之一；而隨著5G版iPhone即將亮相，也可望掀起一波換機潮，與此同時，穿戴裝置如AirPods銷售額也有機會持續衝高。

至於在微軟部分，Ives一直相當看好其雲端服務，隨著後疫情時代來臨，遠端工作將成為新常態，而微軟的雲端服務也與競爭對手亞馬遜差距逐漸縮小，因此可望成為此波的主要受惠者之一。

(中時電子報)