娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！全球最美女星排行 38歲的她打敗子瑜奪冠。玖壹壹春風與許崑源關係曝光！春風不怕被貼標籤「晚輩去弔唁理所當然」。韓國瑜被罷免後下一步？命理師曝發展。遭富尪抓姦「偷情乾兒子」 最美霸王花黯然消失幕前。中時電子報娛樂為您追下去。

美國電影網站「TC Candler」每年都會選出全球百大美女，榜單只要公布，就是話題焦點，現海外網站「starmometer」也效仿，選出「2020世界最美女星」，憑著韓劇《愛的迫降》再創事業高峰的孫藝珍奪下冠軍，打敗一票年輕女星。

高雄市議長許崑源6日晚間從住處墜樓輕生，享壽63歲，消息震驚各界，知名樂團玖壹壹成員春風昨下午低調現身許崑源靈堂致意，引發外界好奇他與許崑源的關係，對此，春風昨則在IG限時動態霸氣回應。

高雄市長韓國瑜罷免案通過，將在1周內解除職務，外界相當關注他下一步動向，而韓國瑜今（8日）主持任內最後一次防疫會議，通靈大師江嘉葉就觀察其面相，斷言雖然他這次受了不小打擊，但不會輕易氣餒。

娛樂8點半》能找到一個好男人結婚，應該是不少女人的夢想，但有「武打女王」之稱的港星李賽鳳，本以為嫁豪門後，生活可以無憂無慮，卻因此賠上自己的一生，婚姻慘澹收場。

(中時電子報)