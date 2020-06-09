奇美醫療團隊以大數據資料建立預測模式。（曹婷婷攝）

台南市2015年爆發登革熱大流行，造成2萬多人感染、112人死亡，奇美醫學中心分析2015年3院區2400筆登革熱資料，發現高齡、低血壓、咳血、糖尿病、長期臥床為5項死亡危險因子，登革熱病人若無危險因子者，死亡率0.2％；有1項危險因子，死亡率2.3％；有2項危險因子，死亡率6.0％；3項以上者，死亡率爬升至45.5％。

奇美醫學中心急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示，台南市於2015年出現登革熱疫情大爆發，並擴散到全台各地，最後全台確診病例超過4萬例、218人死亡，黃建程提醒，新冠肺炎疫情雖趨緩，但仍嚴防登革熱。

奇美醫學中心以3院區在2015年收治約2400例登革熱案例進行分析，發現高齡、低血壓、咳血、糖尿病、長期臥床為5項可能死亡危險因子，若登革熱病人有1項危險因子，死亡率比沒有者增加13倍；有2項危險因子、死亡率增加34倍；3項以上危險因子者，死亡率增加444倍。

這項研究結果陸續發表於國際期刊，奇美醫學中心醫療團隊亦與AI大數據中心及資訊室合作，以機器學習建立預測模式，發展為人工智能病情預測系統，並與醫師看診系統結合，當醫師在看診時可即時且準確預測登革熱病人預後，提供給醫師、病人與家屬輔助治療的重要參考。

黃建程表示，新冠肺炎疫情趨緩後，目前進入天氣炎熱、常下雨的登革熱流行危險期，民眾應提高警覺，如果出現發燒、頭痛、肌肉痛、全身無力、後眼窩病、噁心、出疹與關節痛等症狀，應盡快就醫尋求協助。如果不幸罹患登革熱，要特別注意有無高齡，低血壓、咳血、糖尿病、長期臥床這5項死亡危險因子。

(中時 )