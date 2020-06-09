《琉球新報》報導，石垣市議會9日的市議會定例會上提案，將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的行政區劃地址從「市登野城」改成「市字登野城尖閣」，預定22日在最終大會上表決，可望在執政黨議員多數贊成下表決通過。

報導指出，在野黨方面擔心有可能升高與中台關係的緊張，故採取慎重姿勢。

日本政府主張擁有釣魚台列嶼的主權，行政管轄權屬於沖繩縣石垣市。這次石垣市計劃將行政區域更名，在尖閣諸島「南小島2390」「北小島2391」「魚釣島2392」「久場島2393」「大正島2394」前加上「字登野城尖閣」，其他不變。預定10月1日施行。

石垣市長中山義隆在受訪時表示，「（石垣島的）登野城和尖閣諸島的登野城曾經搞混，為了更明確而更名。由於已做好更名手續的準備，故向市議會提案，對於提案的時機，並沒有意圖。」

石垣市議會2018年6月召開定例會議時，執政黨議員仲間均曾提出更名為「字登野城尖閣」的決議，當時在執政黨多數賛成下表決通過。

仲間表示，「尖閣諸島的地址沒有尖閣兩字很奇怪。為了明確市的行政區域而更名。中國公務船相繼侵犯領海、尾隨漁船的現在，更應該加以明確。」

在野黨聯絡協議會長宮良操則表示，「尖閣諸島是石垣市的行政區域是沒有異議的，但不太清楚為何在社會因新冠疫情而辛苦的時期提案的真意。也可能升高與台灣和中國的緊張關係性。」

(中時電子報)