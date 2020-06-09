高雄市長韓國瑜罷免案通過，引發挺韓民眾不滿，擬引發「復仇式罷免」，其中高雄市議員黃捷罷免連署已展開，目前連署份數達1.1萬份，而罷捷5大理由也曝光，引發網友熱議。

昨（8）日罷捷連署重新啟動，據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人，目前已累計1萬1千多份，力拚40天衝3萬3千份。

罷免黃捷連署書負責人王先生接受《ETtoday新聞雲》採訪時，初步透露5點罷捷理由。第一，黃捷斷章取義，將質詢市長10幾分鐘的影片剪接成10幾秒，企圖抹黑。第二，黃捷身為市議員竟不知巨蛋在哪，有損高雄形象。

第三點，王先生批黃捷「雙重標準」，多次護航罵髒話的大港開唱是為藝術，酸市長常接受採訪，自己卻利用上班時間北上錄影。第四則是反法令，在香港暴亂時替香港募資，王先生指出，國安法規定不能介入國外的暴動、組織，但也說「當然暴動的界定在於民進黨」。

第五點，王先生認為黃捷無心市政，擁有公衛專業卻對登革熱漠不關心，還屢次扭曲市府團隊的相關言論。

5大罷免理由在PTT引發討論，網友表示，「就這樣？」「第四點是啥」、「前四點太蠢了 他也沒對登革熱漠不關心 重寫吧」，有人說若乾脆直接寫「對前市長不敬」，還會敬重幾分。另外也有人針對黃捷到許崑源靈堂致意一事，揶揄提出第6點罷免理由「畫口紅」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)