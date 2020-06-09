今（9）日國防部同時舉行了國軍漢光36號演習規劃與軍民聯合防空萬安43號演習規劃說明會，前者將於7月13至17日舉行實兵操演，9月14至18日舉行電腦兵棋對抗演練，後者於7月14日舉行，且為免群聚，今年的萬安演習將不實施人車管制。

國防部作計室聯戰處處長林文皇指出，本次漢光演習特色包括精進戰力防護、提升濱海決勝效能、統合灘岸殲敵戰力、啟動指管備援機制，並因應新冠肺炎疫情，要求參演官兵戴口罩、保持社交距離（如果在室外可保持社交距離則不戴口罩），七月份的教、勤召訓練仍暫不實施，不過會整合台中港民防團隊，並租用民間無人機，驗證後備動員戰力。實兵演習開放課目只有7月16日於台中甲南海灘舉行的聯合反登陸作戰實戰演習，這部分會邀請總統出席，但是否出席要看總統府行程安排。

林文皇還說，整個漢光演習範圍包括我海、空域及本、外島地區，被問到是否包括東沙島，他未予明確回應。他也坦言，因應防疫，本次與以先兵推再實兵演習做法不同。另外以往兵推時都會有美軍觀摩團前來，但今年因疫情，外國人來台需先居家檢疫14天，媒體詢問今年他們是否仍會前來？林文皇說，涉及交流細節不便說明，且對到時候的疫情也無法預言。

全動室簡任主任韓岡明則指出，本次萬安演習採全國統一發放警報聲號及空中威脅告警系統，為遵循防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人車管制等演練，避免人員群聚，民眾作息完全按照平常就可以，不論在室內或室外。

此外，今天美國海軍一架運輸機從琉球起飛經過台灣西部空域，對此國防部發言人史順文表示，國防部都有掌握，台海情況一切正常。另外傳出敦睦艦隊指揮官將復職，他表示全案正在交查比對，人員處置需依報告結論，報導都是臆測不評論。他也證實軍方確實有規劃阿帕契直升機進駐台東，面對居民質疑會開說明會爭取鄉親支持。針對google的3d地圖讓我軍營曝光，國防部初步會列出15個管制區請google將其3d影像移除。

(中時 )