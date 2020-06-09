德國汽車巨擘福斯集團（Volkswagen Group）周一（8日）宣布福斯汽車CEO迪斯（Herbert Diess） 將卸下執行長身分，7月1日起CEO職位將由福斯營運長布蘭斯塔特（Ralf Brandstätter）接手，迪斯則將繼續擔任福斯集團主席。

福斯集團為全球數一數二大規模的汽車製造商，旗下有奧迪、斯科達、保時捷、藍寶堅尼等知名品牌，然近年福斯汽車醜聞頻傳，2015年傳出在柴油引擎檢測作假，2018年被踢爆進行不人道動物實驗，讓身為德國經濟支柱之一的福斯汽車遇上營運困境。近來福斯兩款重要車款8代Golf和電動掀背車ID.3因有軟體瑕疵而全面召回，造成延遲交車，因此讓迪斯背上管理不善之名。

福斯集團8日在一封聲明信當中表示，迪斯一直以來身兼福斯汽車的CEO及福斯集團的主席，卸下福斯汽車CEO身分後，迪斯將能在集團領導人的職位上獲得更多自由空間，目標是讓其在面臨目前汽車產業轉型階段時，可以關注到集團不同領域的各項挑戰。

福斯集團於上周六（6日）向媒體表示為因應疫情衝擊，集團將進行大規模成本刪減計畫。根據德國媒體報導，福斯集團針對刪減計畫的速度以及規模經歷了數周激烈討論，刪減成本不僅是因為疫情造成需求不振，也是為了空出成本以將資金挹注到電動車領域。據報導，福斯計畫撥500億歐元預算用於購買電動車電池，並將花費另外340億歐元預算發展電動車及自動駕駛汽車。

(工商 )