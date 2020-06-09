第十屆立法院第一會期5月底結束，民進黨團規畫6月中下旬召開臨時會，處理NCC及考監兩院人事同意權，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算等議案。時代力量黨團今呼籲盡速召開臨時會，處理港澳條例、廣電三法、反滲透法、兩岸人民關係條例等修正草案。此外華航正名及護照修改案是國人高度共識跟期待，時力黨團希望臨時會可以討論處理。

時力3名立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今天上午共同召開記者會，表達希望盡快召開臨時會，重要議案不要再拖，黨團總召邱顯智說，臨時會有非常多議題要處理，希望游院長本周召開朝野協商，討論臨時會時程跟議題，越快召開臨時會越好。

邱顯智說，臨時會首先要處理港澳條例18條，現行規定所為必要協助應該要有具體化標準，尤其是現在香港情勢險峻，如何協助香港人來臺申請，希望能夠有明確法規依據以及可操作基準跟流程。

其他議案部份包括廣電三法及反滲透法修正草案，時力黨團都有提出相關修正草案，防衛性民主機制迫在眉梢，希望盡快被討論；兩岸人民關係條例部分，具體討論需要的民主保衛的機制。

此外，近日美國政府對大陸籍航空做出管制，卻有許多外媒以華航作為參考圖片，華航一再被誤認為中國籍航空顯示正名的必要性，本次臨時會應該一併處理華航正名與修改護照封面議題，別再拖延。

針對延宕已久的礦業法修法，陳椒華指出，第九屆立法院已審查多次的礦業法，很可惜最後無疾而終，本會期必須從頭來過。雖然還沒看到行政院版，但已經有許多委員提出修法版本，包含時代力量黨團，為符合國人期待，立法院應儘速審查。

近期不當幼兒園的新聞一直頻繁出現，許多家長都擔心自己將小孩送去的地方是否安全。王婉諭說，時代力量黨團已經提出兒少法與幼照法修正草案，希望在此次臨時會也能有討論和處理的機會。

立法院,臨時會,時代力量,華航正名,港澳條例,邱顯智,王婉諭,陳椒華

(中時 )