「2020盛夏不剩下」暑期營隊即日起開始報名，報名詳情請掃附圖QR Code查詢。

因應新冠疫情的防疫措施，今年漫長暑假學子無法出國旅遊，環保署聯合國立海洋科技博物館、交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心和弘光科技大學，推出5場環保暑期營隊，議題包括海洋環境教育、珍惜食物以及氣候變遷，期待學子在暑假期間學環保，培養下一代的環保意識。

今(9)日環保署舉辦「環保署環境教育暑期營隊」聯合記者會，環保署副署長蔡鴻德表示，環保署今年所推出的環境教育暑期營隊活動，將在北，中，南合計辦理共5場次，內容包括海洋環境教育、惜食環境教育以及氣候變遷。

北部營隊為身穿浮潛裝備的「海洋Fun暑假營隊」，由環保署與國立海洋科技博物館合辦，內容以親海，知海及愛海為主軸，結合海科館周遭資源，培養學員環境永續知能與素養，達到永續海洋的目標。

中部營隊為身穿廚師服的「新星相惜」惜食夏令管，由環保署在中部的弘光科技大學餐旅管理系辦理，以闖關遊戲，菜市場探索，餐廚競賽等，帶領餐飲相關科系學子嘗試將「惜食」理念從理論走到實際行動，培養未來餐飲界的惜食代言人。

南區營隊部分為「氣象特務聯盟」暑期營隊，由環保署與交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心合作，將透過「跨域」的思考，連結「氣象」「生活」「產業」3大面向，提升國小學童對於氣象的關注，並深采耕氣候變遷調適與減緩觀念。

蔡鴻德指出，本次5場營隊寓意在青春的盛夏中學習與大自然共生共存，不要僅「剩下」環境負荷給地球，也不要在環境保護中「剩下」誰，現場小朋友的開場話劇演出也讓我們重新看待人與地球如何共存的關係與機會。

「2020盛夏不剩下」暑期營隊即日起開始報名，北、中、南各區營隊報名人數僅60名，詳情請掃附圖QR Code查詢。

(中時 )