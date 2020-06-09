根據俄羅斯媒體報導指出，菲律賓人氣最高的拳王帕奎奧有可能投入2022年的菲律賓總統大選，如果成功的話，將是史上第二位運動員總統。

帕奎奧的經紀人阿魯姆在接受英國《太陽報》訪問時表示，「我相信第一位成為總統的拳擊手將是帕奎噢，他先前和我在電話中聊了許多，帕奎奧親口告訴我，他打算在2022年爭取總統大位，如果競選成功的話將邀請我參加就職典禮。

帕奎奧是WBA世界拳王爭霸賽的冠軍得主，2010年當選菲律賓國會議員，2016年進入參議院，在菲律賓有人民英雄的封號。

實際上不少運動員退役後踏入政壇的案例，當中最著名的莫過於賴比瑞亞總統喬治.維阿(George Weah)，曾效力義甲俱樂部AC米蘭、法甲巴黎聖日耳曼，奪得2次義甲冠軍、1次法甲冠軍、1次英格蘭足總盃冠軍，1995年包辦金球獎和世界足球先生殊榮，外界認為他是有史以來最偉大的非洲職業足球員。

維阿在2000年離開AC米蘭的時候曾說了一段至今傳訟佳話，那就是「我的膚色是黑色，我的血液是紅色，我的一生都是紅黑色。」因為AC米蘭的球衣顏色就是紅黑色。維阿2005年參選總統，可惜失敗；2017年捲土重來，這次他成功了，成為史上第一位運動員當選總統的案例。

此外，AC米蘭另一位退役名將卡拉澤曾是喬治亞副總統，WBC重量級拳王克里琴科在2014年贏得烏克蘭首都基輔的市場選舉。

(中時 )