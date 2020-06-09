台中捐血中心指出，目前各種血型的血液都缺乏，尤其是O型；歡迎民眾前往捐血做愛心。（陳世宗攝）

警廣w96台中分台舉辦的「空中傳愛、挽袖捐血」活動，9日在台中市黎明辦公區禮堂舉行，警廣台中分台除即時路況報導等交通服務，對於各項公益活動更展現行動力，多次舉辦捐血活動，運用媒體傳播力量號召聽眾參與，總是吸引熱血民眾挽起袖子踴躍響應。

警廣台中台指出，為落實防疫，今天捐血活動所有工作人員皆要求自我健康監控，全程配戴口罩，並落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診；並加強捐血場所消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成，讓捐血人更能安心捐血。

台中台表示，今天除捐血外，還有許多單位提供免費又好康的活動共襄盛舉，包括國際佛光會中華總會台中南屯第一分會、台中市政府警察局、高速公路局中區養護工程分局、台灣電力公司台中區營業處、台中區監理所、台中市政府交通局、國道公路警察局第七公路警察大隊、公路總局第二區養護工程處等單位，現場有高速公路交通安全宣導、治安、交通趣味問答、節約用電宣導、監理業務、行車安全宣導等活動，將有精美小禮物贈送給參加的民眾。

警廣台中台說，現場還有政院農委會種苗改良繁殖場、維他露基金會、元大投信、CSD中衛等企業單位提供多項好禮，捐血250cc的捐血人就可獲得天使花5吋小盆栽、維他露飲料、酒精棉片一盒、可摺疊環保購物袋或旅行收納袋；捐血500cc捐血人加贈精美實用色鉛筆。長安醫院則是提供免費「精選功能性動作評估」檢測。

警廣台中台強調，目前捐血中心A型、O型、AB型血液庫存量不足，都只有4-7天庫存量，6月9號星期二，歡迎大家記得帶著身份證及健保卡，踴躍參與這次健康又有意義的活動，挽袖捐血、助人最樂！

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(中時 )