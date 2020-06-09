川普自德撤近萬大軍 英警告危險遊戲影響大了 11:042020/06/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普決定，將從德國撤出9,500部隊。而英國政界人士和歐洲軍事專家都警告，這可能危及對俄羅斯戰略優勢，並破壞二戰後的西方軍事聯盟。 據英國《衛報》（The Guardian）8日報導，儘管有人懷疑，以反覆無常聞名的川普究竟能不能在11月大選前實現他的威脅，但他若真這麼做，將影響美國在中東和非洲的作戰能力。 (中時電子報) #川普 #美國 #德國 #撤軍 #戰略 #優勢 #俄羅斯 #中東 #非洲 #近萬 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普和參謀首長對吼 教堂合照原來有陰謀 10:512020/06/07 國際 軍事熱門新聞 富比士：陸若攻台 艦隊可能擺出甚麼陣容 - 軍事 中印較勁誰有勝算？陸媒刊軍力對比圖 - 軍事 防止種族爭議 美國陸戰隊正式禁止南方軍旗 - 軍事 埃及支援利比亞叛軍LNA 派出M1戰車 - 軍事 川普自德撤近萬大軍 英警告危險遊戲影響大了 - 戰略 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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