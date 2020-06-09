美國總統川普決定，將從德國撤出9,500部隊。而英國政界人士和歐洲軍事專家都警告，這可能危及對俄羅斯戰略優勢，並破壞二戰後的西方軍事聯盟。

據英國《衛報》（The Guardian）8日報導，儘管有人懷疑，以反覆無常聞名的川普究竟能不能在11月大選前實現他的威脅，但他若真這麼做，將影響美國在中東和非洲的作戰能力。

(中時電子報)