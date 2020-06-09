7月1日中央振興券與台中市購物節同步起跑。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源表示，今年台中購物節，將新推出「加零方案」及加碼天天抽。（盧金足攝）

7月1日中央振興券與台中市購物節同步起跑！台中市長盧秀燕9日表示，台中購物節結合中央振興券，市府加馬推出「加零方案」，結合時事與防疫，還要加碼送出大獎，今年希望登錄APP的消費金額能達35億，去年頭獎為千萬豪宅，今年的大獎備受關注，15日將宣布大獎，已經發揮購物節吸睛又吸金的效果。

盧秀燕今日在市政會議表示，中央7月1日開始要發放振興券，振興券發放的時間，剛好跟台中購物節起跑時間一致，地方與中央好互相搭配，互相結合好，可以達到更好的振興經濟的效果，去年APP消費金額累計達25億，今年希望在加上線上購物、電商等購物平台，加上振興券，可以達到35億元的目標。

副市長令狐榮達率領各局處提出方案，怎麼樣將台中購物節與振興券做最好的加乘效果，吸引全國民眾到台中來消費，使振興券效果更好，台中購物節達到更好拚經濟的效果。

盧秀燕力推台中購物節加碼推出的「加零方案」先賣個關子，振興三倍券搭配7月登場的「台中購物節」使用最划算，不僅享有中央補助，還可周周抽大獎，近期將公布今年購物節獎項，相信不會讓民眾失望。

經發局長張峯源表示，第2屆台中購物節除網羅台中線上店家共襄盛舉，輔導有意轉型的實體店家上線，特別邀請擁有千萬會員、行銷經驗豐富的東森購物及PChome商店街合作，規劃台中購物節專屬方案，提供優惠促銷及特約商店購物點數三倍送，更提供比去年更豐盛獎品回饋消費者。

第2屆台中購物節預計7月登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，除增加實體店家參與數，更攜手東森、PChome等知名線上及電視購物平台，讓民眾動動手指就能消費，在疫情逐漸趨緩的「後疫情時代」全力拚經濟，開拓多元銷售管道，在疫情趨緩之際，共同振興經濟。

(中時 )