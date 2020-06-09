皇翔(2545)今日舉行股東會，董事長廖年吉說，天有不測風雲，誰會知道飯店業落到這麼不景氣的情形，現在商辦是市場的主流，因此台汽北站飯店案，要全部改為辦公大樓，未來只租不售，預期將會在2022年完工。

對於股東提出希望明年度可以多配發現金股利，廖年吉說，自己當然也想發多一點，但這不能掛保證，公司賺得多才能分得多。他語帶抱怨指出，現在房子這麼難賣，但自己也不願意「俗俗賣」，若是採取賤賣方式，倒不如拆掉賣土地，價值反而更好。

皇翔台汽北站樓地板面積達1.7萬坪，廖年吉說，現在飯店還能作嗎？全部轉型了，將會要全部改為辦公大樓，需要變動隔間設計，現在正在和萬豪酒店討論解約事宜，解約並不會有賠償事情發生。

廖年吉指出，展望新的一年，全球整體大環境景氣受到新冠狀肺炎疫情的影響，惟目前央行調降利率及受惠國內房地產市場台商回台，應可讓部分自住客及換屋族群陸續回籠。

皇翔今年度持續銷售皇翔PARK、皇翔紫鼎、皇翔御花園、皇翔中山捷二商辦及其他個案，依據目前市場銷售狀況判斷，預估本年度可銷售皇翔PARK200戶、皇翔紫鼎15戶、皇翔御花園30戶、皇翔中山捷二商辦6戶及其他個案餘屋20戶。

(時報資訊)