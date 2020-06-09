《國際金融》日本5月現金和銀行存款 增速飆漲 11:082020/06/09 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 企業為了對抗新冠疫情導致的銷售下滑而囤積現金，日本五月的貨幣存量，或者流通的貨幣以及銀行存款在五月出現創紀錄的年增率。 日本央行新數據顯示，日本M3貨幣存量五月份按年比較增長4.1%，為該數據自2004年有效以來最大增幅。該數據在四月為增加3%。 金融機構的存款金額增加10.1%，為2017年以來最大增幅，達到創紀錄的770兆日圓（約合7.12兆美元）。 日本央行官員指出，在新冠疫情期間，企業增加貸款，將資金存入銀行，因此企業手上增加更多的現金。 (時報資訊) #現金 #貨幣 #銀行存款 #新冠疫情 #創紀錄 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台積電股東會》董座劉德音驚吐1句 曝台積電諸多挑戰 - 財經 - 工商 追殺也沒用？華為靠絕殺關鍵仍可望躺著賺 - 即時 徐旭東帥兒開金口吐6個字 就被老爸打槍了 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 1分鐘讀財經》台積電今股東會 可能有大事宣布... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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