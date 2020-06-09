企業為了對抗新冠疫情導致的銷售下滑而囤積現金，日本五月的貨幣存量，或者流通的貨幣以及銀行存款在五月出現創紀錄的年增率。

日本央行新數據顯示，日本M3貨幣存量五月份按年比較增長4.1%，為該數據自2004年有效以來最大增幅。該數據在四月為增加3%。

金融機構的存款金額增加10.1%，為2017年以來最大增幅，達到創紀錄的770兆日圓（約合7.12兆美元）。

日本央行官員指出，在新冠疫情期間，企業增加貸款，將資金存入銀行，因此企業手上增加更多的現金。

(時報資訊)