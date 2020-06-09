智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）今（9）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議以盈餘配息2.5元、以資本公積配股0.6元，合計派利3.1元，11日將除息交易。

展望後市，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟展望不確定因素增加，但鑫創持續投入研發預算，深耕AI智慧交通領域、發展5G邊緣運算產品，除擴大與現有客戶共同合作、發展符合需求的產品外，並將致力開發歐美以外潛力客戶及專案客戶。

鑫創電子2019年營收3.71億元創新高，年增9.41％，但毛利率34.88％、營益率17.91％，低於前年35.65％、16.46％，加上業外由盈轉虧，稅後淨利0.51億元，年減3.13％，每股盈餘（EPS）3.16元，低於前年3.55元。

鑫創董事長許育瑞表示，去年受中美貿易戰、英國脫歐影響，使美國客戶採購數量趨緩、歐洲專案進度暫緩，加上ODM零組件缺料導致第4季營運動能趨緩，使全年營運目標僅達到93％，但在智慧交通及智慧城市應用帶動下，營收仍成長近10％。

鑫創2020年首季營收8846萬元，季增6.94％、年減13.58％，稅後淨利1313萬元，季增1.56倍但年減17.43％，每股盈餘0.75元。據了解，主因歐洲警車及火車專案出貨，帶動營運較去年第四季回升，但新冠肺炎疫情造成零組件短缺，干擾營運成長動能。

受新冠肺炎疫情延燒全球，各國實施封城防疫影響，鑫創4月營收亦受干擾。不過，在專案出貨帶動下，5月自結營收3965萬元，月增1.03倍、年增97.7％，創歷史第4高。前5月營收1.47億元，年減0.08％，衰退幅度較前4月15.44％大幅收斂。

鑫創去年順利打進日本市場，並在美國成功取得新關鍵客戶，配合歐洲專案進展恢復，原對今年營運成長動能樂觀，不過，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟及景氣、不確定因素增加，公司對此審慎看待、持續觀察對下半年影響。

不過鑫創認為，由於各項無人車、5G建設及邊緣運算仍持續進行建設、甚且加速進行，公司仍正向看待產業中長期發展，將持續深耕AI智慧交通領域、發展5G邊緣運算產品，除擴大與現有客戶合作外，並致力開發歐美以外潛力客戶及專案客戶。

(時報資訊)