前有反送中、後有港版國安法，元大金評估旗下的龍頭券商元大證券及期貨將雙雙轉進新加坡。對此元大金控總經理翁健在股東會後受訪指出，元大金已從去年下半年起開始進行相關評估，其中證券考慮用新設資產管理公司方式前進，而期貨到當地，將以爭取上手業務為主。

翁健也明確指出，會用新設立方式進行，不會採用併購：「今年包括國內外都不會有。」可見元大金在疫情加劇市場震盪期間，對金融併購亦更加謹慎。

而元大金的子公司海外發展計畫，還包括銀行前進菲律賓。翁健指出，元大銀去年增資元大銀菲律賓子行約當8億多台幣，現在準備拚改制為商銀分行，承作更多的當地業務。

這些布局，去年下半年即已開始進展，但因為疫情影響，因此元大金未能直接赴當地拜會主管機關，對此翁健指出，希望下半年隨著國際疫情解封，能再加速推展。

對於元大金旗下三大子公司的發展，翁健指出，由於台灣股市目前表現相對其他股市為佳，是「有機之彈」，例如防疫股等表現強勁，因此上半年整個台股有43萬戶新開戶，也有利於證券子公司的營運，使證券公司也更有表現機會；而銀行方面則因為降息效應，較受影響的會是淨利息收入，且主要在下半年會反映。而壽險公司，利率走低同樣也是必須面對的課題。

今年由於新冠疫情，使得金融業的海外業務獲利也受影響。對此翁健受訪時回應，元大證券海外獲利佔比，在107年、108年分別有18.9%、17%，今年前五個月，則由於疫情影響國際市場，佔比相對降低，但下半年應可望回升。

元大金今年前五個月獲利86億，雖然比去年同期略減，但相對許多其他金控獲利的減幅，元大金獲利仍為穩健，對此翁健也表示：「元大金有信心在下半年轉為全年正成長！」

(工商 )