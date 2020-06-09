台灣人平常休閒活動就愛打麻將，大家聚在一起不僅可以增進感情、小賭怡情，還能從牌品看出一個人的個性，沒想到現在竟然還成為破解密碼的關鍵。大陸湖南株洲一名劉姓女子拾獲手機，猜測手機失主應該愛打麻將，因此輸入了「這6個數字」，還真的破解了，盜轉錢進自己的戶頭裡。

根據陸媒《看看新聞》報導，湖南株洲的黃姓師傅幫業主修理防盜窗，過程中不小心遺失了手機，回家發現帳戶轉出一筆2314元（約新台幣9721元）給一名「小妹」，但明明自己的手機有設定密碼，嚇得趕緊報警處理。

（圖／翻攝自看看新聞）

警方很快就把暱稱「小妹」的劉姓女子逮捕歸案，而眾人聽完過程全傻眼。劉姓女子表示，當下在測試密碼的時候，想到湖南人愛打麻將，於是就輸入了「147258」，沒想到真的成功打開；原來這6個數字代表了，麻將中的147條、258萬。劉女雖有小聰明，但仍逃不過法律制裁，目前被警方刑事拘留。

報導一出引起熱議，許多網友紛紛留言「真是太搞笑了」、「我得趕快換密碼」、「聰明，有當間諜的潛能」、「愛打麻將的人要注意」、「66666」、「我終於了解我媽的密碼是什麼意思了」。

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(中時電子報)