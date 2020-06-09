國道3號彰化和美交流道，9日凌晨發生物流貨櫃車下匝道時，突然失控衝出交流道護欄，車頭「折甘蔗」，所幸受困50歲張姓駕駛獲救後無生命危險，未酒駕、但血糖值僅正常值的1／4，肇事原因還有待警方調查釐清。

這起事故9日凌晨約零時40分，張男駕駛嘉理大榮物流貨櫃車，從國三和美交流道下匝道時，突然失控衝出護欄，直接衝向平面道路，一路滑行約100公尺，最後卡在平面道路護欄。

彰化縣消防局和美消防分隊獲報到場，發現張姓駕駛受困駕駛座，雖然有意識、卻無反應，手上還拿著麵包，趕緊破窗開車門救出駕駛，檢視張男身上有處擦傷、生命跡象穩定，但血糖過低，送往彰化基督教醫院急救。

50歲張姓駕駛受困獲救後，發現酒測值為零，檢測出血糖值偏低，僅正常的1／4。（圖／民眾提供）

彰基副院長周志中表示，正常人的血糖值應維持在100mg／dL，但張姓司機在救護車上檢測時血糖值為27mg／dL，到院時在急診室微升至33mg／dL，明顯偏低；除了血糖偏低，檢傷發現僅左手臂小挫傷，意識清楚，清晨已出院。他指出，人體血糖過低時，會出現暈眩、嗜睡、發抖、視力模糊等症狀，呼籲應及時補充糖分。

國道警7大隊指出，初步調查是操控不當導致事故發生，詳細肇事原因還要再釐清。事發後警方也已通知物流外包公司到場，前來將整櫃的貨品運走。

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(中時電子報)