5年前台北市萬華警分局時任偵查小隊長嚴華郁、派出所警員江仁佐，被控包庇轄區賭場，並收賄1天1萬，連賭場業者因病開刀，嚴男還跑到醫院收錢。高等法院去年2月依貪汙罪判嚴男11年徒刑、江男13年徒刑，最高法院駁回上訴確定。

判決指出，北市議員服務處主任莊炎生等人經營賭場，向嚴華郁表示1天1萬元紅包，希望警方不要來查緝，嚴男不敵誘惑同意，雙方以「吃麵」為暗號，約在西門町知名的鴨肉扁交錢。莊把錢藏在菸盒內，假裝請抽菸，嚴男再整盒拿走，每次交付4萬元至10萬元不等現金，莊男因病開刀住院，嚴男還跑到台大醫院病房收錢。

同案共犯派出所員警江仁佐則在收取賄款後，發起查緝賭博行動前，以LINE告知賭場負責人，以利賭場暫停營業，躲避警方查緝。

一審台北地院依貪汙罪判嚴男、江男各15年徒刑，高等法院重新計算收賄次數，改判嚴男11年徒刑、江男13年徒刑，全案再上訴，最高法院維持二審刑度，判決駁回，全案確定。

(中時 )