遠東集團董事長徐旭東主持今年首場股東會，媒體詢問長子徐國安的接班進度，徐旭東要兒子自己講，這也是徐國安首度受訪。徐國安一開口就先說「我中文不太好」，還讓老爸充當翻譯，讓徐旭東對兒子下令勤練中文，明年用中文受訪。

相較於往年，身為徐旭東長子的遠東集團創新長徐國安都站得遠遠，盡量不讓媒體拍攝，今年罕見地就坐在徐旭東後，大方的在鏡頭前現身，邊聽徐旭東受訪、邊筆記，接班的態勢愈來愈明顯。

徐國安說，裕民近年積極數位化轉型，打造領航全球的「船隊安全管理系統」，達成「船岸一體」的數位化管理目標，不只大幅節省成本，也提高組織效率。

徐國安今年43歲，曾就讀英國貴族學校伊頓公學，後就讀美國聖母大學，並取得伊利諾理工大學設計學院的設計與創新方法碩士，曾加入美國預備軍官訓練團（ROTC），畢業後在美國海軍陸戰隊服役4年，參與伊拉克戰爭。

徐國安2007年就擔任裕民董事，2013年回到台灣，考量航運事業比較國際化，裕民也需要比較多的創新元素，才會安排先進入裕民。而徐國安也很努力學中文，身邊都帶著隨身秘書擔任中文翻譯，還上一對一中文課。

(中時 )