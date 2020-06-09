因應北屯區捷運機廠區段徵收完成重劃，以及大型商場陸續進駐，將帶動人潮，台中市議員曾朝榮9日質詢時，要求市府未雨綢繆，加速聯外道路興建，避免造成交通堵塞。副市長黃國榮說，中捷北屯到高鐵今年11月通車，市府都發、建設及交通單位會進行規畫，建設局長應有掌握。

台中市議會9日進行都發建設委員會業務質詢，市議員曾朝榮、蔡成圭、李天生、江肇國、張家銨、蔡耀頡、周永鴻、賴佳微等人關心聯外道路開闢工程，希望建設局加快建設腳步。

曾朝榮表示，台灣這次疫情能控制的這麼好，是因為我們超前部署，但不只疫情，台中的建設與交通要完善、完整、便民，也都要事先規劃，超前部署；北屯區捷運機廠區段徵收部分，已經完成，但是目前該重劃區內聯外道路稍顯不足。

曾朝榮說，他去年向市府爭取東西聯外道路，北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程，不過，未來包括好市多等大型商場進駐後與都市人口的成長，將帶來龐大車流，光是8m實在不足以舒緩，更別提北屯路與松竹路上下班尖峰時刻已經是塞的水瀉不通了。

曾朝榮說，目前敦富路為該區南北向聯外道路的主要幹道，但是往北要連接環中路的時候，從30m路縮小變成只剩下5m路，勢必造成以後往南走，會回堵在北屯松竹路，往北回堵在敦富路縮減路段；建議比照市政路連接工業一路一樣，規劃計畫道路，拓寬或者將敦富路改道，連接至福貴路。

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(中時 )