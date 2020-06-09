2018年10月16日／美海軍科研船進高雄港補給（2）美國海軍研究辦公室研究船「湯瑪斯號」15日上午進高雄港，高雄港務分公司指出，「湯瑪斯號」107年已第4次來高雄港，目的都是為補給。（高雄港務公司提供／中央社高雄傳真）

美國海軍一架波音C-40運輸機今飛越台灣領土上空，現已飛離台灣領空。據消息人士指出，這架波音C-40運輸機從沖繩起飛，接近台灣上空時，突然向我方申請緊急降落，理由是起落架故障，離奇的是，我方只准降落五分鐘，據悉這架飛機專門載美國高官。但國防部尚未證實。

回顧歷史，資料顯示，美軍以故障、補給等理由停靠台灣並非首次。2015年時，2架隸屬於美國海軍陸戰隊航空部隊的F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機，就曾因其中1架發生機械性故障，預防性降落至台南空軍基地；2018年美國海軍研究辦公室科學研究船湯瑪斯號也曾因以補給為由，停靠高雄港。

在美國總統川普簽署2020財政年度國防授權法（NDAA Act 2020）後，美國軍方對台灣的任何動作、國防上的合作、軍售等，以及依照《台灣旅行法》推動高階國防官員與軍事將領交流，都備受矚目。

(中時電子報)