美國海軍一架波音C-40運輸機今飛越台灣領土上空，現已飛離台灣領空。據消息人士指出，這架波音C-40運輸機從沖繩起飛，接近台灣上空時，突然向我方申請緊急降落，理由是起落架故障，離奇的是，我方只准降落五分鐘，據悉這架飛機專門載美國高官。但國防部尚未證實。
回顧歷史，資料顯示，美軍以故障、補給等理由停靠台灣並非首次。2015年時，2架隸屬於美國海軍陸戰隊航空部隊的F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機，就曾因其中1架發生機械性故障，預防性降落至台南空軍基地；2018年美國海軍研究辦公室科學研究船湯瑪斯號也曾因以補給為由，停靠高雄港。
在美國總統川普簽署2020財政年度國防授權法（NDAA Act 2020）後，美國軍方對台灣的任何動作、國防上的合作、軍售等，以及依照《台灣旅行法》推動高階國防官員與軍事將領交流，都備受矚目。
(中時電子報)
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