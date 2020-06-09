高雄市長韓國瑜罷免案通過，有網友在觀察罷韓投票分布數據時，驚訝發現原高雄縣的投票非常踴躍，在網路上發問為什麼舊高雄縣區投票會比高雄市區更兇狠？有網友回應，除了踩了高雄人大地雷落跑外，還有前立法院長王金平之前在三山的幫忙已不復存在都是因素。

網友Yolosnow在批踢踢發問，看韓總罷免票分布，不只南高雄，連原本縣區反撲程度都很凶狠， 投票率前3都在原縣區，至少45%以上，路竹岡山燕巢也有40%以上，想問的是怎麼韓在農業區被反撲得更凶狠？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對於網友提問，網友stocktonty回應，「高雄目前藍60綠70+看風向跟中間票30~35」。高雄翻盤開端就是陳菊子弟兵劉世芳剛選上就吃碗內看碗外，想靠花媽硬捧來選市長，當時就已經引起很多派系跟黨內人士不滿。後來硬捧失敗，但是也不想讓謝系管碧玲出頭，所以才拱出個非菊系非謝系的陳其邁。接著陳菊負氣北上中央，之前經營的樁腳全部「放置PLAY」。

該網友表示，陳其邁其實也常常都是在市區，跟中央走比較近，導致於一出線就好像以為已經當選 (其實大多數人也是這樣想)，聽說連官位都已經分配好了，也沒怎麼到地方走。

該網友直言，然後地方首長畢竟不是總統等級，所以地方派系是很可能不爽就倒給你看的。連阿扁這時老早就發現台中高雄情勢不妙了，還有發影片提醒，只是沒人鳥阿扁。直到10月三山造勢搞起來了火燒屁股了，民進黨才找一堆人回防，可惜大勢已去。所以2018就是「綠70+5，藍60+30，甚至連他這個很綠的大寮2008綠營都沒輸過的地方，也倒戈到輸。

該網友又接著表示，但是這兩年韓搞到天怒人怨，加上各種狗屁倒灶作為，最後踩了高雄人最大地雷「烙跑」。2020全部倒回去，這個他年初在板上也有預言 「105:60」加上特地回鄉的差不多啦！但民進黨其實也不要以為自己很穩，高雄的游離票是會動的。

該網友更提醒，很多人可能不知道，他猜韓本人也不知道，三山其實就是高雄縣區的三大派系，能夠在這三個地方把氣勢搞起來的，除了老王沒有別人。所以2020韓國瑜根本無法再度複製，因為沒老王幫韓根本不知道高雄東西南北，也只能選在夢時代台糖空地搞造勢。只能說好不容易給韓一次20年才有的機會，不到半年所有當初給韓機會跟幫過韓的在地人，被韓就當夜壺用完丟一邊，被連續兩次制裁也是很正常的事情。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)