美國警察在全美各地示威行動中的過激執法行為遭到譴責。

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸後喪命，點燃全美示威運動，抗議警察執法過當。究竟美國警察有多「暴力」？美國有線電視新聞網（CNN）綜合各項來源，整理出美國警察在開槍射殺、拘捕行動中致死，甚至逮捕人數等多項數據，都超越其他已開發國家，其中2018年竟逮捕超過1,031萬人，相當驚人。

CNN引述美國司法統計局（Bureau of Justice Statistics）的數據指出，美國警察在逮捕行動中導致死亡的數字遠遠超越其他已開發國家。數據指出，2015年6月至2016年3月期間，和逮捕行動相關的死亡案件多達1,348例，相較之下，根據相關監督機構提供的數據，英國相近期間的死亡案件只有13例，澳洲則有21例。

美國警察在拘捕行動中擊斃嫌犯的案件也比其他已開發國家多上許多，《華盛頓郵報》（Washington Post）先前統計，美國警察2019年在執勤中共擊斃1,004人，研究團體「警察暴力地圖」（Mapping Police Violence）的統計則顯示，警察去年共擊斃1,099人。相比之下，德國警察2018年擊斃11人，瑞典擊斃6人，英國3人，紐西蘭1人。

美國警察逮捕人數也超越盟國，2018年共逮捕約1,031萬人，也就是每32名美國公民中，就有1人被捕，相當於每100人中有3人被捕。澳洲則是每100人有2人被捕，英國是每100人只有1人被捕。

美國的監獄人數也相當驚人，截至2018年，一共有220萬人入獄，這個數字是華盛頓特區、波士頓、以及邁阿密3個大城人數總和，相當於每10萬人有655人坐牢，居七大工業國集團（G7）之首，其次依序為英國140人、加拿大114人、法國100人、義大利98人、德國75人、日本41人。

(中時電子報)