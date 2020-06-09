高職生的四技二專甄選入學第二階段報名中，教育團體9日提出2個訴求：第一，應該公告四技二專甄選入學第一階段榜單；第二，高職生報名四技二專費用，應該比照高中生申請大學及科大每系100元，而不是目前報3系500元。

新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，高中生申請大學及四技甄試，都會相當詳盡公布第一階段榜單，讓高中生知道各招生校系進入第二階段人數及名單，資料完整道可讓坊間網站提供交叉查榜；相較之下高職生四技二專甄選入學，卻完全不知道自己報考的校系有多少人進入第二階段？如此高職生如何選擇有利的校系報考？明顯是忽視高職生權益。

另外，高中生申請大學及四技甄試報名費是每系100元，且申請大學最多可以報6系，申請四技最多可以報5系。但高職生報名四技二專甄選入學，報名費一律500元，且最多只能報名3系，高職生明顯被「差別對待」！黃耀南說，主辦單位常常以「若調整會入不敷出」為由搪塞，他算了一筆帳：109學年高職端四技二專甄選入學報名5萬4627人，總報名費2731萬3500元；相較於109學年高中生申請四技入學2萬9932人，總報名志願9萬1830個，總報名費918萬3000元。換言之，高職端總報名費是高中生報名四技費用的3倍。高職端總報名費怎麼會有總收入不足的問題？

國民黨立委林奕華表示，政府一直說要重視技職教育，但是許多政策設計就是有差別待遇，沒有同理對待技職型高中的學生和家長。這些家長要投入生計，可能聲音比較小，難道政府是欺負弱勢嗎？

國民黨立委李德維表示，政府在報名費和公告第一階段榜單這種小地方，讓技職學生穿小鞋；尤其現在資訊揭露非常方便，不應該讓高職生資訊不對稱。

新北市中等教育教師職業工會李冠賢補充，統測沒有公布五標，且也沒有檢討試題及答對率，希望未來可以加強，以提升統測試題品質。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，以前高職生是5成打工，現在因為疫情，有7成高職生打工或幫父母照顧生意。在冷氣房裡做出的決策一點都沒有同理心，教育部和技專招聯會晚上睡得著覺嗎？

技專招聯會試務處副處長陳詩隆回應，聯合會已把相關資訊公告在官網，至於統測公布五標、檢討試題等目前已經在研議中；報名費的部分，聯合會會提委員會討論。

(旺報 )