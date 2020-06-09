深圳市市場監管局8日發布通報表示，近日，在西貝莜面村深圳華強北九方店進行現場檢查時發現，該公司菜單酒水單中有明確標價「每人茶位費5元（人民，下同）」的項目。對此，涉事門店的相關負責人則回應，「深圳、廣州的餐飲店都收茶位費。」顯然，這可能是該店家各門市的常見現象。

此前，在5月28日下午，微博用戶發文表示，其在餐飲品牌「西貝莜面村」深圳一門市消費後，結帳時發現店家收取了一人5元的苦蕎茶（位）費，並稱「喝不喝都收費，服務員說賈總規定的」。

其微博貼出的帳單顯示，5人共計收取了25元的茶位費。根據深圳市市場監管局通報，西貝莜面村對網友在微博發布的收取茶位費的投訴已在退款處理中。

實際詢問西貝餐飲的客服，該客服表示，目前西貝並非全大陸門市都收取茶位費，但華南地區的門店確實均登記有收茶位費這一項。而深圳市監管局人員要求該公司全面調整改進，依據相關規定，做好商品與服務的明碼標價工作、不得強制收取茶位費，加強教育培訓並提升服務質量。

事實上，對於收茶位費一事，不少網友表示這在廣東的餐廳已是見怪不怪的事。有網友發微博表示，「去廣州旅游過一次，印像中好像遇到的所有餐廳都有收茶位費，這是廣東或珠三角的習慣嗎？在廣東省外真沒遇到過；不管是長三角還是福建，餐廳都沒有茶位費這個說法的，當時我也沒想太多，覺得這是地方上的商業規則，也只好遵從了。」

深圳一位資深餐飲行業人士則出面解答表示，基本上都會收，連小餐飲店都會收，深圳廣州這樣的城市只要稍微像樣的餐廳都收，3元至10元不等，「以前是基本上好點的餐廳都收，現在連很多川湘菜等餐廳也收茶位費。」

他還表示，如果連西貝這樣的餐飲都被告的話，那麼大多數餐廳都不合規了，若真的不讓收餐位費，估計以後會上白開水，顧客要喝茶就另外收費；不過他也向記者坦言，不管喝不喝茶都要收，確實存在霸王條款的嫌疑，雖然自己是餐飲人，但也認為茶位費不可取，不過這都是歷史遺留問題。

(旺報 )