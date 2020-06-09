台北市大安區忠孝東路四段與敦化南路口香閣里拉酒店，今（9日）凌晨3點多發生嚴重鬥毆事件。1名男子因酒醉與另一包廂酒客發生口角，當場遭到圍毆受傷送醫，受傷男子友人為了尋仇，帶了10餘名黑衣人前往酒店討公道，轄區大安分局立刻出動快打部隊，大批員警順利壓制黑衣人氣焰，未造成更大滋擾事，警方也依照防疫期間「酒客實名制」迅速查出2名施暴男子身分，將傳喚到案。

據了解，約大批黑衣人凌晨四點多突然前往忠孝東路與敦化南路口香閣里拉酒店，宣稱有人遭到欺負，要求店家討個交代，警方獲報出動快打部隊趕抵，將這群黑衣人驅離，並登記資料後加派警力在酒店附近巡邏站崗。

警方事後調查黑衣人尋仇原因，才發現原來是與凌晨3點多，「香閣里拉」酒店發生鬥毆情事，隨即到場查看，原來是一名張姓男子酒醉與其他酒客發生口角遭毆傷。隨後就有自稱張男友人的黑衣人前往鬧事。

(中時電子報)