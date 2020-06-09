香港「反送中運動」6月滿周年，當時引起反送中運動的港女命案凶嫌陳同佳仍未來台投案，香港聖公會教省祕書長管浩鳴日前曾表示，因疫情考量，陳嫌來台投案將延至疫情趨緩後再作安排；而目前台灣已宣布疫情部分禁令解除，管浩鳴8日對外表示，陳嫌來台投案意願仍不變，有待台港雙方安排。

綜合港媒報導，香港聖公會教省祕書長管浩鳴8日表示，陳同佳來台投案的意願沒有改變，並且表示自己2、3周前曾經與陳嫌見面，並與其談到投案相關問題。管認為，陳嫌來台投案有待台港兩地解除出入境管制後再作安排。

陳嫌來台投案一事自去年10月以來就一直延宕，最早曾傳言待去年11月香港區議會選舉結束後，台港雙方政府會進行相關安排，但後來沒有下文；香港經民聯議員梁美芬同月也曾對外表示，陳嫌可能在台灣總統大選結束之後才做安排，避免作為政治籌碼；而牧師管浩鳴則在今年2月宣稱，將會在疫情過後進行相關安排。

陸委會日前對此案表示，港女命案已設立專案窗口，已委請港方告知陳嫌，一切等待陳嫌做出決定，並重申將犯人繩之以法、伸張正義的立場不曾改變。

陳嫌去年10月出獄時表示，會先與家人相聚；管浩鳴當時稱，會整理和分析相關資料，與陳嫌父母一起討論，亦會邀請台灣律師來港或開視訊會議，若有確實赴台時間會通知媒體。

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(中時電子報)