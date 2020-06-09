勞動部昨天才預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，其中將放寬彰濱工業區可以用外展的方式聘用移工，但台灣勞工陣線卻發現，經濟部彰濱工業區服務中心早在今年4月20日就公告「彰化濱海工業區外展製造業試辦計畫」，雖然已流標1次，但又在5月28日再次招標。

據勞動部統計，截至今年4月底為止，全國共引進71萬1539名移工，其中45萬0956名為產業移工；據經濟部工業局日前在跨國勞動力政策協商諮詢小組報告指出，彰濱工業區缺工達8家、323人，其中現場作業員的薪資待遇約為2萬3000至4萬元；而跨國勞動力政策協商諮詢小組日前決議，同意試辦彰濱外展方案並開放50個名額。

「彰濱外展移工是極其荒謬的事情」，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，彰濱工業區廠商以旺季時缺工為由，卻不思要提高薪資、反而只想使用廉價的移工人力取代，而政府卻同意雇主用廉價的方式取代，甚至還使用派遣的免洗人力，政府成了壓低勞工薪資的凶手之一。

(中時 )