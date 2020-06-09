據媒體報導，美國海軍一架C-40運輸機今(9)日飛越台灣領土上空，但其動態和意圖為何，國防部目前未有正式回應。

C-40「快船」是波音737-700C的軍用版本，主要用戶為美國海軍和美國空軍軍。C-40運輸機共有3種衍生機種，分別是C-40A、C-40B、C-40C，C-40系列機行主要負責運輸高優先度貨物和VIP。據了解，今日飛經台灣的是C-40A，且聽聞載有重要人物。

C-40A駕駛艙配備了帶有集成GPS的飛行管理計算機系統，並且與未來的全球空中交通管理 / 未來航空導航系統操作環境（RNP-1）兼容。配備空中交通防撞系統，並且具有縮小最小垂直間隔能力，且還具備加強型的近地警告系統，風切變探測系統，抬頭顯示器和TACAN / UHF / 敵我識別功能。C-40 可在全載客或者全貨物配置下進行飛行任務，若是混合運輸，艙內最多可同時容納3個貨物托盤和70名乘客。

事實上，美機突然降落台灣已不是頭一遭，2015年4月，一架隸屬於海軍陸戰隊的F-18C戰鬥機在飛往新加坡參加例行性演習途中，因發動機故障請求降落台南機場，而另1架戰機為維持任務編制完整，伴隨降落，並引來大批民眾圍觀。

經過檢修後，美機很快在友機護航下飛離台灣返回基地，但此事卻也引起大陸方面關注，並認為美國此舉是別有用心，大陸官方也對美國未事先通知此事表示抗議。

(中時電子報)