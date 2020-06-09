高雄市長韓國瑜罷免案通過後，「罷捷」連署重新啟動，目前已累計超過1.1萬份，目標40天拚3萬3千份。高雄市議員黃捷今（9）日在臉書謝謝大家關心，同時對於國民黨團將暫停議會表達不滿，因為這樣等同取消常達一個月的市長總質詢，實在無法接受。

黃捷面臨罷免，昨日到許崑源靈堂致意又遭嗆痛哭，今日她在臉書謝謝大家溫暖的關心，「我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作」。

話鋒一轉，黃捷指出國民黨預計將6月11日～28日的議程先休會，就直接進二、三讀，接著到7月10日定期大會閉幕，等於把剩下的民政部門、社政部門質詢，以及原本到7月22日長達一個月的市長總質詢全部都砍掉，形同把議員反映地方問題的權利通通收回。

黃捷呼籲議會，12日中選會公告韓市長解職，讓代理市長與新局處長到任並準備後，就應讓議會復會，並把剩下的部門與總質詢進行完畢，這才是議會與議員應盡的義務與責任，議員的質詢也是能讓新市府團隊快速進入狀況的一環，不應該自我閹割質詢權。

此外，史上第一次地方首長被罷免，議會如何因應全台灣都在看，也會做為未來台灣地方自治史上的里程碑。黃捷批，做為議會多數黨的國民黨如此草率變更議程，只因韓市長解職就趁機偷懶，提早結束大會，實在無法接受！請國民黨議員明白，質詢是議員的工作，也是市民託付給議員的責任，莫再失職！

(中時電子報)