元大金控今上午舉行109年度股東常會，會中通過每股配發現金0.65元、股票股利0.4元，合計股利約1.05元，創下歷年新高；受新冠肺炎打亂全球經濟影響，元大金控總經理翁健坦言，3、4月疫情嚴重，銀行、證券海外據點都受到衝擊，獲利狀況不如原先預期，隨經濟逐步解封以及政府振興經濟方案，翁健表示，期盼下半年可以追上進度，彌補上半年不足，金控整體獲利有信心逐步向上。

翁健以韓國疫情為例，新冠肺炎爆發之初，韓國疫情算是相當嚴重，營運也受影響，1至5月獲利不如預期，但隨疫情好轉，包括韓國以及其他海外各子公司獲利已逐漸恢復正常，以去年海外證券據點佔元大證券獲利17％來看，今年海外獲利雖然會下滑，但上半年台灣股市交易熱絡，元大證5月稅後獲利賺12.11億元，仍可彌補全年獲利的不足。

翁健分析，台灣防疫有成，多數企業仍正常營運，台股維持殖利率4％以上水準，台股成交量上半年仍然亮眼，新開戶數也持續增加，顯示民眾對投資有信心，今年證券業相對好經營，但銀行業就相對辛苦，在利率持續向下、淨利息收入減少下，現實狀況會反映在下半年的經營上。

面對疫情對經濟造成的衝擊，翁健表示，會透過更嚴謹的風控組織、管理系統，有效降低風控損失、維持獲利穩健，今年前5月的自結稅後淨利仍有86億元水準。

翁健也坦言，這波疫情活動停擺，讓社福團體的捐款也受到衝擊，站在企業社會責任的角度上，會響應政府振興經濟方案，提撥預算幫助社福團體，輔導低收入戶家庭所需、民生消費，藉此刺激買氣、帶動經濟循環。

(中時 )