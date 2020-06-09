中研院語言所研究員孫天心，獲得今年教育部學術獎的殊榮。（林志成攝）

49歲的台師大學習資訊專業學院院長蔡今中，在科學教育及網路學習領域有重大突破，今天成為我國史上最年輕的終身榮譽國家講座主持人。蔡今中小學時曾經是逃學生，並被編到特殊班，他能有今天成就，實屬不易。

教育部今天舉辦第23屆國家講座主持人、第2屆國家產學大師獎及第63屆學術獎頒獎典禮，有8人、4人及11人獲獎，分別可得300萬元（分3年給）、90萬元及60萬元。蔡英文總統出席頒獎典禮時表示，疫情過後，世界面臨關鍵轉折，都有待學界去研討，將這些挑戰轉為機遇。

今年國家講座主持人得主蔡今中，是繼2014年後第二度獲獎，因此晉升為終身榮譽國家講座主持人。他現年才49歲，但近20多年來鑽研科學教育及網路學習領域，學術研究屢有重大突破。

對於晉升為終身榮譽國家講座主持人，蔡今中說，「這是對我很大的肯定」。他透露，小學時因為老師的不分青紅皂白，他成為一個逃學生，如果不是有人及時拉住他，他可能一輩子在外面閒晃。

蔡今中表示，小一時，他放學回家原本應走路東隊，但老師把他排到路南隊，他為了能夠回家，因此就提早離開學校，結果老師不問原因，隔天就體罰他，他回家又被爸媽打一頓，這樣持續1個多月，他因此被列為壞學生，編班時被排到特殊班級。後來的老師找了一個同學盯住他，他才不再逃學。

蔡今中當年因選填志願的陰錯陽差，意外考上師大物理系，進而到哈佛、哥倫比亞大學攻讀教育碩博士，學成歸國後，20多年來發表300多篇SSCI國際期刊論文，現在還是數十個國際期刊編審委員，在學術上擁有國際能見度。

今年學術獎得主、中研院語言所研究員孫天心，從1986年起持續不懈的研究喜馬拉雅山東麓「藏文化圈」的藏緬語，包括周邊深受其影響的的達尼語、羌嘉戎組語言。

孫天心說，他早年讀師大英語系碩士班時，所內未規定學生一定要研究英語，他想挑戰蒙古語或藏語，就去找蒙藏委員會，有位官員介紹一位藏人給他，從此他就投入藏緬語的研究，到現在已30多年，他的團隊也是國內唯一研究藏緬語的團隊。

(中時 )