悠遊卡公司獲得Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK 4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡(以下簡稱「DS4造型悠遊卡」或 PS4手把造型悠遊卡)，今進入不限量預購第二日，持續吸引粉絲入手。根據網路消息，目前出貨時間最晚已排到 2022 年 2 月，等候期約有 600 天，簡直比精品還難買！

根據悠遊卡公司最新公布資訊，提供不限量預購的 PS4 手把悠遊卡，今日預購通路排除 momo購物網，剩下五種通路可購買，分別是「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PChome」，預估出貨已排到 2021 年下半年。但根據實際情況，悠遊卡公司預估的到貨日期是過於保守！根據網友提供消息，他今日早上預購後預估到貨日期是 2022 年 1 月 1 日；在 PTT 上則有網友回復時指出，也有排到後年 2 月的出貨日期。距離官方說法還晚了好幾個月。想要入手的消費者，等候到貨期間得發揮強大耐心。

網友提供今日成功PS4手把悠遊卡的圖片，出貨日正巧是 2022 年元旦。(網友提供)

有 PTT 網友指出，PS4手把悠遊卡預購成功最晚的出貨日期已排到 2022 年 2 月。(摘自PTT)

PChome最新預購PS4手把悠遊卡的連結已公開，出貨日持續刷新紀錄，已排到 2022 年 4 月。(摘自PChome)

而根據本次預購通路之一 PChome 網站上的資訊，最新提供的 PS4 手把悠遊卡已開到「第十波取貨」，預估出貨日期為2022年4月6日，預估等候期是令人敏感的 666 天。不知道還會有多少粉絲願意等候這麼久來入手！

根據官方說法，悠遊卡公司與 SIET 之間合作的 PS4手把悠遊卡，不限量預購時間為：6 月 8 日 11:00 至 6 月 10 日晚上 23:59 止。消費者可把握時間嘗試預購。

(科技)