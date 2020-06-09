元大金最新發行的高股息優質龍頭基金，不僅迄今總淨值規模已爆大量，同時也為財富管理業務帶來可觀的「外溢效果」，對此元大金總經理翁健在今（9日）股東會後受訪時指出，元大證券的財管開戶新戶數因此激增；而根據昨日最新數據，這檔發行才2個多月的基金，淨值規模已增至517億元，淨值為10.59元，等於報酬率已接近6％。

翁健也指出，元大金旗下有多檔與台股相關的優質商品，高股息優質龍頭基金之外還有同樣訴求高股息的0056ETF、0050ETF，未來元大金在財管客戶上，也會鎖定開發小資族、年輕族群對於上述ETF、基金購買的定時定額理財，而「定時定額」，也將是未來在理財業務上大力推動的方向。

除此之外，在後疫情時代如何加入振興經濟的行列，元大金也已有定向。對此翁健在會後受訪時指出，由於元大金的員工福利已不輸其他多家金控，但元大反而注意到多年來元大文教基金會所捐助的社福團體，及弱勢族群，在所獲得的募款及物資上，因為疫情而發生明顯短缺的現象，因此元大金希望能集中資源幫助這些社福團體或弱勢族群，不會採取個別發送現金或消費券方式，而是會透過多年合作的社福團體來採購必要的民生物資，把這些資源送到需要的弱勢族群手上，相關專案的經費規模，近期內可望出爐。

元大文教基金會董事長目前由元大金大股東馬維辰出任，據了解馬維辰有特別注意到疫情期間很多社福團體面臨捐款斷炊、捐贈物資嚴重缺乏等問題，因此希望文教基金會能加強關懷、協助這些社福、弱勢團體，對此相對於多家金融業把資源集中投入到觀光旅遊業，元大金則評估，在後疫情時代振興經濟的投入上，應該多關懷外界目前所未注意到的過去依賴捐贈的弱勢族群，如今資源因為疫情而嚴重陷入不足的問題，對此翁健指出，相關計畫近日內就會正式出爐、執行。

(工商 )