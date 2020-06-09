日本沖繩縣石垣市議會計畫表決通過「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。20餘名保釣人士今早赴日本台灣交流協會抗議日方趁著美中對峙、兩岸關係惡化、新冠肺炎疫情期間混水摸魚侵犯我國領土、漁權、主權。

保釣團體表示，南方澳的漁民世代以釣魚台週遭海域為傳統漁場，這樣的集體記憶與歷史事實上溯數代，包括今天仍在濤浪中拼搏的漁民。日本歷來所有命名或改名、私有或國有化的行徑，等於是在我國的領土上行使日本的主權，連帶鞏固與主權相關的漁權及其他權利，嚴重侵犯我國領土、漁權、主權。

保釣團體痛批朝中官員「軟骨頭」，駐日代表謝長廷、台灣日本關係協會會長邱義仁未替漁民發聲，反而只想著把福島地區核災食品賣到台灣，我們必須要「內除國賊、外抗強權。」

保釣團體堅決反對日本將釣魚台作為私有或國有化的行徑，反對日本將我國領土釣魚台列嶼更名為尖閣諸島或登野城尖閣，反對日本在釣魚台列嶼島上建設或在週遭海域非法巡行及暴力對待台灣漁民。

由於日本台灣交流協會並未派代表出面，保釣團體最後撕毀抗議書，揚言在漁汛期過後，將會召集更多人來抗議。

外交部發言人歐江安表示，石垣市議會是在今天提案變更行政區名，預計在22日閉幕式表決。針對該提案，外交部嚴正重申釣魚台列嶼是我們固有領土無庸置疑，我國擁有釣魚台列嶼主權事實不會因為任何國家或地方政府改名而有所改變。

歐江安說，我方在台北、東京兩地皆已向日方表達嚴正關切，日方對於釣魚台列嶼的舉動無助於區域安全穩定。我國政府一貫主張以和平方式解決歧見與紛爭，避免單方面行為升高緊張局勢，相關各方包括日方、中方秉持和平理性的態度自我節制。外交部誠懇呼籲石垣市議會切勿因為因為地方性事務影響到台灣日本全面的友好夥伴關係。

(中時 )