九旬老翁撫摸男童生殖器，還持拐杖戳弄男童臀部，遭依故意對兒童犯性騷擾罪判刑，民事部分，台北地院認定老翁影響男童身心發展，判賠14萬元，可上訴。

老翁2017年11月27日下午，在某國宅遊戲區內看小朋友玩耍，竟趁機對其中1名男童說：「不乖我就打屁股」，並持拐杖戳弄男童的屁股。男童心身恐懼，不願再到遊戲區，父母詢問原因，才知道男童遭性騷擾，憤而報警。

老翁到案後否認犯行，辯稱他是喜歡小孩子，才會與男童嬉戲，就算有肢體接觸，也只是玩鬧而已。但男童向檢警說：「爺爺有隔著褲子摸我尿尿的地方」，法院審理期間也證稱下體遭觸摸，法官故不採信老翁辯詞，判拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

男童父母另提民事訴訟，主張案發時男童僅9歲，正值進入青春期前發展自我人格與人際界線的重要時期，遭騷擾後極易形成陰影，影響人格發展；老翁犯行曝光後，仍多次出現在男童的學校、共學團體教室附近，讓全家人承受很大的精神壓力，故求償精神慰撫金40萬元。

老翁在民事庭仍否認犯罪，擔任輔佐人的妻子也替他求情，指老翁年逾90歲且罹患失智症，無法正確認知自身行為，才會對男童有不當觸碰。

民庭法官認為，全案經刑事庭審判，老翁對男童性騷擾犯行明確，影響男童身心發展，讓男童父母需付出更多心力保護與教養，但將求償金額酌減為14萬元。

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(中時 )