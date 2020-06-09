王金平9日上午10時30分前往靈堂弔唁許崑源。(洪浩軒攝)

高市議會議長許崑源墜樓身亡，靈堂開放親友弔唁第2天，前立法院長王金平也特地前往市立殯儀館景行廳參拜致意，他在靈堂內也向家屬寒暄問暖，希望議長夫人林絲娛節哀並照顧好身體，也盼兒女們孝順長輩，多加照顧母親，對於市長補選問題，王金平表示，國民黨內會有自己的打算。

王金平9日上午10時30分前往靈堂弔唁許崑源，他表示，許是高雄市7任的議員，已經跟他相識許久，許崑源是1位講情重義、愛護家庭的議長，他各方面的展現可謂真正的英雄本色，各界都對他相當敬佩，對於他離世，大家相當震驚也極為不捨。

對於高雄市長韓國瑜遭到罷免及後續補選的相關問題，王金平回應，韓國瑜會運用自己的智慧來走未來的路，至於市長補選，國民黨自然有自己的打算，要在高雄本地找人或從外地，還須視各方面情勢變化而定。

王金平表示，若從外地找人就必須提起罷免無效之訴，這樣外地人才能有3個月遷入戶口的時間，否則根本不用談，但對於是否提出罷免無效之訴，他沒有任何建議，國民黨會做各方面考量，並做出最好的決定。

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(中時 )