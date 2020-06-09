即使遭到美國打壓，但華為還是積極的開拓歐洲市場，力求突破美國封鎖。在英國當地時間8日，華為在當地多家媒體公司刊登全版廣告，向英國民眾承諾將協助英國在各地建設高速、可靠的移動和全光纖寬頻網路，幫助英國實現簽照寬頻全面覆蓋的目標。

在華為對英國的承諾中，華為表示，20年來，華為為英國的移動寬頻公司提供3G、4G網路；但現在在協助英國發展5G的過程中受到部分質疑；因此華為將一如既往的為英國網路營運商提供最好的設備，新的5G和全光纖網路將高速連接覆蓋英國的每一個角落；此外，還將繼續創造就業機會、培養引領未來的工程師、投資新技術，並未大專院校提供支持。

華為副總裁張建崗表示，華為成長於英國，在此營運達20年，已是日常使用3G和4G網絡部署中不可或缺的一部分；因此，今日致全英國人民的一封信表明了要持續改善網路連接的決心；張建崗特別強調，華為是一家100％由員工持有的私營企業，華為的要務一直是助力移動和寬頻運營商在英國構建更好的網絡連接。

他還說，英國需要最先進的技術、更多的選擇、創新以及更多供應商，以提升網絡安全和韌性；這對於實現英國政府2025年千兆寬頻全面覆蓋的目標至關重要，這是華為向英國做出的承諾。

根據英國當地媒體報導，在美國對華為做出新的制裁後，英國國家網絡安全中心上月啟動了緊急審查，繼續關注華為設備在5G建設中的角色，新的審查報告結果預計在下月出爐。

據了解，英國國內各大電信運營商都已經將華為設備用於早期5G網路建設，如果電信公司重新制定計畫並採購新設備，政策的改變可能會使新技術的全面部署推遲長達2年之久；在脫歐和疫情的多重打擊下，如果不使用華為設備恐會有數10億英鎊的經濟損失。

(旺報 )