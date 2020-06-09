41歲蕭姓男子8日上午9時許，駕車行經新莊區衛福部立台北醫院後方道路時，疑與車上女性友人爭吵，駕車失控衝撞路旁行人，還波及對向2部轎車及3部臨停機車，肇事蕭男竟繼續吵完全不理倒地的黃男，事發經過被民眾錄下放上臉書，警方表示將進一步釐清案情。

據了解，蕭男駕車從台北醫院後方民樂街往長青街方向行駛，不明原因與車內女子發生口角，轎車失控擦撞行人黃男，再撞上對向車道的39歲蔡女、66歲游男車輛和3輛機車。

附近民眾急忙報警與錄影，從影片中可見，蕭男強大撞擊力使黃姓路人倒臥在馬路，蕭男竟怒氣沖沖地拿著球棒下車與女友人發生爭吵後，隨即跳上車駕駛嚴重毀損的愛車揚離去，遭撞行人黃男後倒地全身擦傷被好心人送醫治療後已出院。

警方表示，獲報後當事人都在現場無肇逃之事，並非PO文所述，蕭男當時拿著球棒並沒有攻擊該名女子，3名駕駛經酒測後，酒測值皆為0詳細原因仍待釐清。

(中時 )