高雄市長韓國瑜與市府團隊合影留念，也拱手向一旁送暖的支持者表達感謝。（林宏聰攝）

支持者趕到市府為韓國瑜加油打氣，不捨他遭罷免，情緒相當激動。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜為支持者簽名留念。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜9日主持任內最後一次市政會議後，與局處首長、區長合照留念，大批支持者激動高喊「市長加油」、「市府團隊辛苦了」，韓國瑜情緒也受到影響，趕緊調整呼吸；拍完照後，韓國瑜公開致詞，提到從來沒有一個縣市政府，1天之內失去了市長跟議長，他呼籲市民把心平靜下來，齊心努力，讓高雄繼續往前走，成為一個光榮的城市。

韓國瑜與局處首長大合照，許多支持者不離不棄，在旁高喊「市長加油」、「我們等你東山再起」，說到激動處，有幾位支持者甚至痛哭失聲，韓國瑜見狀心情也很複雜，拱手向群眾致意時，也忍不住調息鎮定情緒，攝影師拍照時要求他笑開一點，韓國瑜只能回答「笑不出來啊！」

拍照完畢後，韓國瑜要求幕僚找來擴音器，當眾對著支持者及新聞媒體發表感言，他說，優質認真的市府團隊在1年半不到的時間裡，認真努力為高雄市政打拚，施政成果可供檢驗，包括新冠疫情本土感染掛零、登革熱也掛零，農產品外銷未受疫情影響，今年跟去年同期評比成長5％，治安跟去年同期比，刑案犯罪下降12％，「這都是最新的數字，其他政績歡迎市民朋友來一個一個檢驗」。

他說，有這樣子一個團隊，身為市長覺得驕傲跟自豪，人在公門，本來就是一心一意為市民來打拚，任期長、任期短是一個問題，但在任期之內做了些什麼才是更重要的。

韓國瑜也提到，台灣幾十年民主政治發展，從來沒有一個縣市政府1天之內失去了市長跟議長，市長被罷免、議長為了台灣民主政治的發展以及憂愁高雄的未來，選擇悲憤的一條路，所以高雄市民朋友這幾天心情非常憂傷，甚至不安難過，他希望所有市民朋友把心平靜下來，日子還是要過，高雄還是要進步，大家一定要齊心努力，讓高雄繼續往前走，讓高雄變成一個光榮的城市。

最後他表示，新的市府團隊下星期即將報到，相信他們一定會在現任團隊努力的基礎之上，認真為市民朋友來打拚，高雄的榮譽感絕對不能消失掉，高雄打拚的精神絕對不能夠喪失，一定要做到人進來、貨出去，這樣子的高雄發展才會有希望。

(中時 )