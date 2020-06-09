9日開盤前國泰航空以及其兩大股東太古、中國國航宣布停牌，稱待刊發重要消息公告。外界猜測可能是中國國航將進一步收購國泰航空，主導營運。

21世紀經濟報導引述業內人士估計，太古系與中國國航停牌應該與中國國航進一步收購國泰航空有關，國泰航空可能透過股權重整，渡過疫情、反送中等事件的難關。

新浪財經也稱，傳國泰航空考慮融資，包括配股等動作。

股權結構上，太古集團持有國泰航空45％股權為最大股東，中國國航與國泰航空則互相持股，中國國航持國泰航空29.99％股權為次大股東。

(工商 )

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