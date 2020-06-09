中國國航股票停牌 傳進一步收購國泰航空主導營運 11:582020/06/09 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9日開盤前國泰航空以及其兩大股東太古、中國國航宣布停牌，稱待刊發重要消息公告。外界猜測可能是中國國航將進一步收購國泰航空，主導營運。 21世紀經濟報導引述業內人士估計，太古系與中國國航停牌應該與中國國航進一步收購國泰航空有關，國泰航空可能透過股權重整，渡過疫情、反送中等事件的難關。 新浪財經也稱，傳國泰航空考慮融資，包括配股等動作。 股權結構上，太古集團持有國泰航空45％股權為最大股東，中國國航與國泰航空則互相持股，中國國航持國泰航空29.99％股權為次大股東。 (工商 ) #世紀 #國泰航空 #中國國航 #股權 #收購 也許您會感興趣 財經熱門新聞 追殺也沒用？華為靠絕殺關鍵仍可望躺著賺 - 財經 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 破天荒！國泰航空重整 傳港府砸1000億救急 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 獨》兒童保單「特赦」 6月底前現有不停售 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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