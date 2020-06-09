中國廣東省有2名乘客在搭乘計程車時，期間未繫上安全帶因此被司機提醒，豈料他們卻突然失控，在車內海扁小黃司機，儘管司機逃出車外，但2名惡漢仍持續追打，一切過程全被行車紀錄器給拍了下來。

綜合陸媒報導，從行車紀錄器畫面可見，一名計程車司機於本月3日接了2名男性乘客上車，原本相安無事，但坐在前座的乘客卻突然對司機揮拳，後座的乘客下秒扣住他的脖子，儘管乘客有停止毆打，但過一會兒又見2人在車內對司機大打出手，司機逼於無奈只好出手反抗。

經過一段時間，司機自知無法抵抗，原本打算開車門逃跑，但卻被2名惡漢拉了回來繼續爆打，幾經掙扎終於逃出車外，沒想到他們竟然追出車外繼續痛毆，沒打算放過司機，只見司機不斷喊著「打人啊」向路人求救。

事件發生後，警方在現場逮捕一人，至於司機則是臉部、頭部多處挫傷，經過醫院認定為一級輕傷，案件目前正進一步調查中；而計程車公司也在2天後發布聲明表示，當時司機只不過是提醒乘客必須繫上安全帶，沒想到卻引來一陣爆打。

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(中時電子報)