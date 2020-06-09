前立委林正二因因貪汙案合計被判刑73年8個月，最少要被關足7年以上，近日內將入監，8日是通知他到案最後截止日，不過，台東地檢署直到9日凌晨仍無法聯絡到人，林正二目前仍失聯中。

林正二被指控於立委期間指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣。日前最高法院3日駁回林正二針對其中8罪的上訴定讞，須入監服刑。

林正二案由台中地檢署負責執行，因其戶籍在台東，台中地檢署委託台東地檢通知林正二到案，8日是最後1天，東檢仍然無法和林正二取得聯繫。

台東地檢署主任檢察官黃榮德9日上午表示，截至9日凌晨零時都沒找到林正二，地檢署多次前往林正二關山住處查訪，家人也都表明不知道林正二去處，無法取得聯繫。

黃榮德指出，今天會將結果告知台中地檢署，由台中地檢署決定後續。

現年68歲的林正二8罪定讞合計被判刑73年8個月，最重的1罪是14年，因此林正二合併執行最少14年以上，刑期過半申請假釋，至少要被關足7年以上。

(中時 )