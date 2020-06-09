夏日手搖杯是國人最愛，很多人一時喝不完會放到隔天再喝，但其實飲料放隔夜後，即使看起來完好如初，但細菌量恐暴增，根據實際測試6種飲料後發現，可樂、果汁、咖啡牛奶，放隔夜後的金黃葡萄球菌量最恐怖，而且糖分越高的飲料越容易讓細菌滋生。

《Heho健康》報導，日本電視節目針對水、綠茶、麥茶、柳橙汁、咖啡牛奶、可樂這6種飲料進行實測，喝之前的黃葡萄球菌含量大約都在600左右，但喝一口後，將飲料放置在約攝氏28°C的一般常溫，靜置24小時，結果只有一種飲料的金黃葡萄球菌不升反降，其他的細菌含量都超驚人。

實測結果顯示，咖啡牛奶的金黃葡萄球菌從原本的600個增加到 517萬5900個，竟然是原本的8600倍！其次依序是柳橙汁，增加到250萬3900個、可樂249萬3800個、麥茶3700個、水1100個，只有綠茶的金黃葡萄球菌是從原本的600個下降到490個。

從實驗結果發現，只有綠茶、水和麥茶還在安全範圍內，專家解釋，當唾液碰觸到瓶口時，細菌就開始增長，而且接觸瓶口的次數越多，細菌的數量可能更多。飲料中的糖分及蛋白質，都是讓細菌倍增的元凶，而且糖分越高越適合金黃葡萄球菌滋生，綠茶因含有兒茶素，能夠有效抗菌。

根據食藥署資料，每1毫升的飲料，若有超過10萬個以上的金黃葡萄球菌，就可能引起食物中毒。專家建議將飲料倒置杯子中飲用，不要直接接觸瓶口，同時不要放到隔天，若沒喝完最好放進冰箱，減緩細菌繁殖速度。

(中時電子報)