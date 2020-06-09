新冠疫情解封，遠東集團董事長徐旭東認為，台灣經濟沒有滑落太多，因此未來將出現「溫柔復甦」，這也可以解釋，有些國家衰退很嚴重，因此會V型復甦，反觀台灣受到影響不多，也不適合V型，因為太激烈也會產生很多問題。
徐旭東表示，疫情的關係「很久沒出國了」，因為「出去要14天、出來要14天」，真的很困擾，不過也因為如此，網際網路的運用提升，Microsoft、Zoom也好，讓所有地區的員工可以同時在一起開會，這是過去沒有的經驗，也是沒辦法的事。
對於政府疫後振興會否太慢，徐旭東說，這是很敏感的問題，但身為零售業，不管是兩倍、三倍或是四倍「總是好的」，畢竟民眾悶了太久，想出來透透氣，有任何振興舉措都正面看待，有人說要發現金，但發券的乘數是好，發券可以更刺激消費。
至於自己的三倍券要怎麼用，會否去國旅？徐旭東笑說，國內很多地方他都沒去過，應該可以去走走，不過交通要加強，但最主要的是「要看有沒有時間」。
(中時 )
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