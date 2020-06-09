MLB大聯盟復賽談判持續進行，球員希望114場，資方狠砍至50場之後，8日又提出76場例行賽方案，預計打到9月27日，10月結束季後賽。球迷關心的是打多少場，老闆並不重視場次，重點是球員的薪資將以75%按場支薪。

76場相當於例行賽47%長度，以原薪75%計算，球員打滿之後可拿到原薪的35%。如果是50場比賽按場領全薪，球員大概可以拿回31%原薪。加上早先82場按薪資比例減薪的方案(重砍高薪者)，整體球員大概也是剩下30%。

簡言之，資方完全沒有讓步，他們不在乎打幾場，「減薪7成」的原則始終不變，並且還要球員簽下「風險告知書」，被網友戲稱為「無良老闆告知書」。冒著肺炎疫情打球還要忍受薪水變薄，因此有球員揚言不想打了。事實上媒體也質疑50場例行賽的球季可能成為笑話，大聯盟百年來從未有低於100場例行賽的球季。

(中時電子報)